Preoccupa l’escalation della guerra civile in corso da più di un anno. L’Italia chiede ai connazionali di lasciare il paese

Le notizie di oggi, 24 novembre: Si aggrava la situazione della guerra in Etiopia. Il premier, Abiy Ahmed, è andato al fronte per assumere il comando, incaricando il vice Demeke Mekonnen dell’ordinaria amministrazione.

Lo ha fatto sapere un portavoce del governo di Addis Abeba, precisando che Ahmed è arrivato ieri al fronte, ma senza dire dove. Intanto i combattenti tigrini avanzano verso la capitale, Addis Abeba. Un inviato degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti di temere che i nascenti progressi negli sforzi di mediazione con le parti in guerra possano essere superati dagli allarmanti sviluppi militari.

Nel paese è in corso una grave emergenza umanitaria: decine di migliaia di persone sono morte sinora nel conflitto, milioni sono sfollate, e la situazione ha spinto molti paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, a chiedere ai loro cittadini di lasciare la nazione africana.

Proprio questa mattina, infatti, il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere – sul portale Viaggiare sicuri – che sconsiglia «fermamente» ai cittadini italiani di recarsi in Etiopia, e a quelli presenti nel paese «suggerisce di utilizzare i voli commerciali disponibili per lasciare lo Stato». L’allarme arriva in virtù dell’aggravarsi delle tensioni e delle violenze – soprattutto verso le persone di etnia tigrina – che si sta verificando da settimane nel paese, sconvolto da più di un anno da una guerra civile tra il governo centrale e i ribelli della regione del Tigray.

Milano, indagato promotore dei cortei No-pass

è stato perquisito e indagato per associazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico l’ideatore dei cortei No-pass a Milano. È un ragazzo di 19 anni milanese, che era già stato denunciato per aver preso parte a iniziative No-pass non preavvisate, e dallo scorso settembre era stato sottoposto dal Questore di Milano a daspo urbano.

Il giovane non ha quindi più partecipato alle manifestazioni del sabato, ma secondo gli inquirenti era la figura di riferimento e l’amministratore di due pagine – un canale Telegram e una pagina Facebook – attraverso le quali aveva lanciato per la prima volta il corteo da Piazza Fontana il sabato pomeriggio. Nelle analisi del telefono del giovane sono stati inoltre trovati 1000 green pass che il diciannovenne avrebbe scaricato da internet e distribuito gratuitamente ad altrettante persone.

Per questo è stato denunciato anche per il reato di ricettazione, assieme ad altre due persone, individuate tra i destinatari dei green pass, e sottoposte a perquisizione e sequestro dei device. La Questura ha fatto sapere che emetterà ulteriori sanzioni a 257 cittadini identificati nel corso della manifestazione dello scorso sabato a Milano.

Vaccino ai bambini

L'Ema (l’Agenzia europea del farmaco) potrebbe decidere tra «oggi e domani» sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, in anticipo rispetto alla data prevista del 29 novembre. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e membro del Comitato tecnico scientifico, precisando che una volta preso atto della decisione dell’Ema, l’Aifa potrebbe dare il via libera alle vaccinazioni entro 24 ore.

Divergenze Usa-Cina

Gli Stati Uniti hanno invitato Taiwan al vertice virtuale per la democrazia, in programma per il mese prossimo. Grande assente: Pechino, che ha fatto sapere che considera «un errore» la mossa di Biden. Pechino si oppone a «qualsiasi interazione ufficiale tra gli Stati Uniti e la regione cinese di Taiwan», ha fatto sapere Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari cinesi di Taiwan.

La divergenza arriva qualche giorno dopo il primo vertice faccia a faccia (anche se virtuale) tra Joe Biden e Xi Jinping, in cui si era discussa anche la questione della sovranità di Taiwan, che la Cina considera parte del suo territorio.

Nuova premier per la Svezia

La leader del partito socialdemocratico Magdalena Andersson ha incassato la fiducia dal parlamento svedese diventando la prima donna premier nella storia del paese. Andersson succede a Stefan Lofven – del cui governo era stata ministra delle Finanze – che si è dimesso sia da premier che da leader dei socialdemocratici all'inizio di quest'anno.

Andersson, 54 anni, aveva preso il suo posto a capo del partito, diventando la prima candidata al ruolo di premier. Guiderà la Svezia fino alle prossime elezioni, previste nel settembre 2022.

È morto Ennio Doris, fondatore di Mediolanum

È morto Ennio Doris, il fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. Aveva 81 anni. Nato a Tombolo, in provincia di Padova, il 3 luglio del 1940, negli anni Settanta è stato promotore finanziario.

Nel 1982 l’incontro a Portofino con Silvio Berlusconi, e la nascita del sodalizio professionale che porterà alla fondazione di Programma Italia, la prima rete di consulenti globali nel settore del risparmio, che nel 1997 si trasformerà poi in Mediolanum, la banca «costruita intorno a te» come recitava lo stesso Doris nel celebre spot per la televisione.

Molti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica. Primo fra tutti quello dell’amico ed ex socio Silvio Berlusconi: «Ci ha lasciato Ennio Doris. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano».

«Quando è iniziato il Covid – ha raccontato il presidente del Veneto, Luca Zaia – mi ha telefonato e mi ha detto che voleva dare una mano; è stato il più grande donatore di attrezzature e di dispositivi di protezione, ha versato milioni di euro».

