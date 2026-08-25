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Allerta aerea a Kiev, Costa e Stubb evacuati in un rifugio

È scattata l’allerta aerea a Kiev mentre il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente finlandese Alexander Stubb si trovano ancora nella capitale ucraina. Secondo quanto constatato dall’ANSA sul posto, i due leader sono stati evacuati in un rifugio in seguito all’attivazione dell’allarme.

La visita dei rappresentanti europei prosegue dunque in un clima di forte tensione, mentre resta alta l’attenzione per possibili attacchi contro la capitale. Secondo fonti dei servizi di sicurezza, l’allerta sarebbe stata attivata per la minaccia di missili balistici lanciati dall’area della città russa di Taganrog, situata vicino al confine sudorientale dell’Ucraina.

A Kiev risulterebbe ancora presente anche Keith Kellogg, ex inviato degli Stati Uniti. L’allarme ha imposto quindi l’adozione delle procedure di sicurezza previste per le delegazioni straniere presenti nella capitale, con il trasferimento dei leader in luoghi protetti in attesa del cessato pericolo.

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