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Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Quella di affrontare lo spopolamento delle aree interne "è una delle reali esigenze ed emergenze che in prospettiva abbiamo, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Non è un fenomeno prettamente italiano infatti, ma un fenomeno che noi ritroviamo in molti ambiti e in molti territori a livello europeo". Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto.

La crisi demografica "è un fatto oggettivo con cui è necessario fare i conti", che pone "una serie di questioni su come finalizzare le politiche di intervento" sul tema, ha aggiunto Fitto."Noi abbiamo due terzi dei cittadini che vivono oggi nelle grandi aree urbane, e abbiamo dunque la necessità di ridisegnare ruolo, funzione e priorità delle città", ha spiegato Fitto, sottolineando che "proprio per questo abbiamo varato a livello europeo una agenda europea per le città. Il fatto che ci sia uno spostamento, soprattutto dei giovani, nelle grandi aree urbane pone un problema collegato a trasporti, mobilità, casa, che è diventata una vera e propria emergenza".