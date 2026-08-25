Video
Fatti

Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova di ciclismo femminile

È il ciclismo a regalare all’Italia la medaglia numero 2.500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Il traguardo è arrivato grazie alla tripletta azzurra nella corsa in linea femminile, con l’oro di Rachele Barbieri, l’argento di Martina Fidanza e il bronzo di Barbara Guarischi.

L’Italia diventa così la prima Nazione a raggiungere quota 2.500 medaglie nella storia della manifestazione, davanti alla Francia, ancora sotto quota 2.000, e alla Turchia, vicina alle 1.000. Alla vigilia di Taranto 2026 gli azzurri contavano 2.462 podi e nei primi tre giorni di gare hanno conquistato le 38 medaglie necessarie per centrare il nuovo record.

La prima medaglia italiana risale all’edizione inaugurale di Alessandria d’Egitto del 1951 e da allora l’Italia è sempre salita sul podio. La tripletta nel ciclismo femminile mancava inoltre agli azzurri dal 1991, quando Pescosolido, Cierro e Pambianco monopolizzarono il podio nel singolare maschile di tennis ad Atene.

Italia

Italia

Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Italia

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: "È crollato tutto"

Italia

Zuppi: "Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri"

Italia

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: "Un'occasione speciale"

Italia

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting

Italia

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, "l'umanità aiuti a rifiutare l'odio"

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

Italia

Spagna, al via i controlli negli aeroporti per chi arriva dall'Italia

Italia

Landini: “Fidanza ha preso colpo di sole, la Cgil non si gira mai dall'altra parte”

 
 

Mondo

Mondo

Macron: "Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci"

Mondo

Burnham respinge le accuse di Mosca: "Avete appiccato voi il fuoco"

Mondo

Bessent lancia "Operation Economic Outcast" per isolare l'Iran

Mondo

Allerta aerea a Kiev, Costa e Stubb evacuati in un rifugio

Mondo

L'Ucraina celebra la Giornata della Bandiera, Zelensky: "Simbolo di forza"

Mondo

Repubblica Centrafricana, crollata una miniera d'oro: il video della tragedia

Mondo

Alla deriva nell'oceano su una ghiacciaia, marina messicana salva due pescatori

Mondo

Ben-Gvir mostra in un video il cantiere della forca per i palestinesi

Mondo

Ucraina, continuano le operazioni di ricerca dopo l'attacco russo a Kiev

Mondo

Massiccio attacco su Kiev: oltre 13 morti e 40 feriti

Mondo

L'appello dell'ex ministro della Difesa Fedorov contro la corruzione in Ucraina

Mondo

SpaceX, lo spettacolare atterraggio in mare della Starship

 
 

Fatti

Fatti

Dieci anni dal sisma nel Centro Italia, Zuppi: "Dobbiamo guarire le ferite"

Fatti

Meloni ad Amatrice tra gli applausi, poi la messa celebrata dal cardinale Zuppi

Fatti

Giochi del Mediterraneo, oro nel ciclismo maschile con Dati: "Gara nervosa sin dall'inizio"

Fatti

Il Papa a dieci anni dal terremoto: "Sostenere la ricostruzione"

Fatti

Esplosione in una palazzina a Perugia, due feriti

Fatti

Attacco con una spada in una scuola in Svezia, diversi feriti

Fatti

Il Papa a Pennabilli, il saluto ai fedeli dal monastero di Sant'Antonio da Padova

Fatti

El Niño verso un’intensità record: l’allerta del Met Office

Fatti

Colpito mentre difendeva figlio: i funerali del 50enne Diomede Barchiesi

Fatti

Siccità, nei campi di Alessandria il raccolto è “zero”: l'allarme degli agricoltori

Fatti

Ranucci: "La Rai mi ha ricordato che per parlare devo essere autorizzato"

Fatti

Amatrice, ex sindaco: “Abbiamo elaborato lutto collettivo, ognuno ha risposto in tempi diversi”

 
 