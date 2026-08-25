Video

Fatti

Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova di ciclismo femminile

È il ciclismo a regalare all’Italia la medaglia numero 2.500 nella storia dei Giochi del Mediterraneo. Il traguardo è arrivato grazie alla tripletta azzurra nella corsa in linea femminile, con l’oro di Rachele Barbieri, l’argento di Martina Fidanza e il bronzo di Barbara Guarischi.

L’Italia diventa così la prima Nazione a raggiungere quota 2.500 medaglie nella storia della manifestazione, davanti alla Francia, ancora sotto quota 2.000, e alla Turchia, vicina alle 1.000. Alla vigilia di Taranto 2026 gli azzurri contavano 2.462 podi e nei primi tre giorni di gare hanno conquistato le 38 medaglie necessarie per centrare il nuovo record.

La prima medaglia italiana risale all’edizione inaugurale di Alessandria d’Egitto del 1951 e da allora l’Italia è sempre salita sul podio. La tripletta nel ciclismo femminile mancava inoltre agli azzurri dal 1991, quando Pescosolido, Cierro e Pambianco monopolizzarono il podio nel singolare maschile di tennis ad Atene.