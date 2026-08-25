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Giochi del Mediterraneo, oro nel ciclismo maschile con Dati: "Gara nervosa sin dall'inizio"

Doppietta azzurra nella gara in linea maschile di ciclismo su strada ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Tommaso Dati ha conquistato la medaglia d’oro, precedendo nella volata finale il portoghese Tiago Gomes Antunes, argento, e l’altro italiano Federico Iacomoni, terzo.

La prova, disputata sulla distanza di 133 chilometri lungo un circuito che ha attraversato diverse località della provincia di Taranto e il capoluogo jonico, ha visto Dati, Iacomoni e Antunes prendere il largo nei tratti in salita. Il terzetto ha accumulato un vantaggio decisivo sul resto del gruppo, trasformando il finale in una sfida diretta per il podio.

Sul rettilineo conclusivo Iacomoni ha provato ad anticipare, ma Dati ha sfruttato la maggiore esplosività e ha lanciato lo sprint a circa 300 metri dall’arrivo, imponendosi con autorità. Per l’Italia è arrivata così un’altra grande soddisfazione dopo la tripletta ottenuta in mattinata nella gara femminile. Buona anche la prova complessiva della squadra azzurra, con Luca Giami decimo e Mirco Maestri quindicesimo.