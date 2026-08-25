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Meloni ad Amatrice tra gli applausi, poi la messa celebrata dal cardinale Zuppi

A dieci anni dal sisma che il 24 agosto 2016 devastò il Centro Italia, istituzioni e comunità tornano a ricordare le 299 vittime e le migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato la necessità di ripristinare “nel più breve tempo possibile” la normalità, sottolineando anche l’importanza di rafforzare prevenzione e capacità di intervento.

Ad Amatrice è arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivendicato il cambio di passo impresso alla ricostruzione dopo anni di ritardi e ha ribadito l’obiettivo di rilanciare l’Appennino centrale. Dopo la deposizione di una corona al monumento alle vittime, la premier ha incontrato i familiari di chi perse la vita nel terremoto.

Alla commemorazione ha partecipato anche il cardinale Matteo Zuppi, che ha invitato a superare le polemiche e a concentrare ogni sforzo sulla ricostruzione. Dopo “dieci anni duri”, ha ricordato, servono l’impegno dello Stato, delle istituzioni, della Chiesa e delle comunità per restituire un futuro ai territori colpiti.