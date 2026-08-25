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Burnham respinge le accuse di Mosca: "Avete appiccato voi il fuoco"

La Gran Bretagna ribadisce il proprio sostegno all’Ucraina nonostante le dure accuse arrivate da Mosca dopo la decisione di condividere informazioni riservate sui componenti del missile a lungo raggio Scalp. A Kiev, dove ha partecipato alla riunione della coalizione dei volenterosi, il premier britannico Andy Burnham ha invitato gli alleati a fare “tutto il possibile” per rafforzare la difesa aerea ucraina.

Burnham, alla sua prima missione internazionale da primo ministro, ha incontrato Volodymyr Zelensky e ha chiesto di mantenere alta la pressione sulla Russia, anche sul piano economico. Londra ha inoltre deciso di fornire i progetti dei componenti britannici dello Scalp, versione francese dello Storm Shadow, per consentirne la produzione in Ucraina.

La scelta ha provocato la reazione del Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha accusato il Regno Unito di “gettare benzina sul fuoco” e di ostacolare il processo di pace. Immediata la replica di Burnham: “Siete voi ad appiccare il fuoco”.