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Bessent lancia "Operation Economic Outcast" per isolare l'Iran

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato, su indicazione del presidente Donald Trump, l’“Operation Economic Outcast”, una vasta campagna economica contro l’Iran e i soggetti internazionali che continuano a sostenerlo. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha definito l’iniziativa l’inizio di un vero e proprio “attacco economico”, volto a interrompere i collegamenti finanziari globali di Teheran.

L’operazione punta a colpire i canali economici utilizzati dal regime iraniano e dai Guardiani della Rivoluzione per esportare petrolio, aggirare le sanzioni e finanziare le proprie attività all’estero. Washington sostiene di aver individuato reti, intermediari e flussi finanziari coinvolti e pone Teheran di fronte a una scelta tra un isolamento economico sempre più severo e un possibile percorso di reintegrazione nell’economia internazionale.

Parallelamente, delegazioni statunitensi stanno facendo pressione sui Paesi terzi affinché interrompano le attività economiche legate all’Iran. In caso di mancato adeguamento, gli Stati Uniti minacciano nuove misure e un ampliamento delle sanzioni secondarie contro aziende e soggetti che continueranno a fare affari con Teheran.