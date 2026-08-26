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Dolly Parton, i fan rendono omaggio alla sua stella a Hollywood

È morta a 80 anni Dolly Parton, una delle figure più amate e influenti della musica country americana. L’artista si è spenta al Vanderbilt-Ingram Cancer Center di Nashville dopo una breve battaglia contro il cancro, circondata dai suoi familiari, secondo quanto riferito dal suo addetto stampa Marcel Pariseau. In oltre mezzo secolo di carriera, Parton ha scritto più di 3 mila canzoni e pubblicato 49 album, conquistando 11 Grammy. Tra i suoi brani più celebri ci sono “Jolene”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors” e “9 to 5”, diventata anche un simbolo delle battaglie delle donne e dei lavoratori americani. Negli ultimi anni l’artista aveva parlato pubblicamente dei propri problemi di salute, spiegando di essersi trascurata durante la lunga malattia del marito Carl Dean, morto nel marzo 2025. Alla notizia della scomparsa sono arrivati i primi omaggi dal mondo della musica. Beyoncé, che aveva collaborato con Parton nell’album Cowboy Carter del 2024, l’ha definita “un angelo” capace di rendere il mondo “più felice”, ricordandone il talento, la generosità e l’influenza artistica. Accanto alla musica, Dolly Parton aveva portato avanti una vasta attività filantropica. Il suo programma per l’infanzia aveva distribuito oltre 300 milioni di libri ai bambini di tutto il mondo. La famiglia ha annunciato una cerimonia privata riservata ai parenti più stretti.
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