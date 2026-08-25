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Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

"Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo da conduttore di Report": con queste parole il giornalista Sigfrido Ranucci ha aperto il suo spettacolo "Diario di un trapezista" a Cerveteri (Roma). Il riferimento è alla decisione Rai che sembra imminente di un allontanamento di Ranucci dalla conduzione di Report a seguito degli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato ai suoi danni per cui è indagato l'imprenditore e faccendiere Valter Lavitola, amico del giornalista. "Sigfrido non mollare!" hanno urlato alcuni suoi sostenitori tra il pubblico.

"Io non sono puro, sono abituato a guardare le più grandi città dalle grate di un tombino. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei", ha continuato rispondendo alle domande dei giornalisti sui suoi rapporti con Valter Lavitola. E a chi gli chiedeva del perché non abbia detto ai magistrati dei rischi di un attentato ai suoi danni da cui Lavitola l'aveva messo in guardia, ha risposto: "Questa roba la spiego agli inquirenti. Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola, avrei denunciato, come ho sempre fatto. Ma non c'erano degli elementi precisi".

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