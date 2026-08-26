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Tornado nel sudovest Francia, decine di feriti e 300 case danneggiate

Un violento tornado ha colpito Pomas, piccolo comune dell’Aude, nel sud della Francia, causando 39 feriti e danni ingenti a circa 300 abitazioni. Il fenomeno si è abbattuto nel tardo pomeriggio sul villaggio, che conta poco più di mille abitanti, investendolo in pochi minuti. Secondo la prefettura, una quindicina di persone sono state ricoverate in ospedale. Due feriti risultano in condizioni critiche. Le squadre di soccorso hanno già controllato oltre 200 delle abitazioni colpite e le verifiche proseguono per escludere la presenza di eventuali vittime o dispersi. Sul posto sono impegnati 75 vigili del fuoco, affiancati da squadre specializzate. Le immagini diffuse sui social mostrano il vortice attraversare la zona tra Carcassonne e Limoux. Il tornado ha danneggiato tetti, automobili e linee elettriche, lasciando senza corrente circa 1.400 abitazioni nell’area. Il maltempo ha interessato più in generale il sud della Francia, con temporali, grandine e forti raffiche di vento. In una stazione meteorologica vicina sono stati registrati venti superiori ai 100 chilometri orari. Disagi anche ai trasporti, con interruzioni su strade e linee ferroviarie e ripercussioni sul traffico aereo.

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