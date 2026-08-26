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Messico, una balena di 12 metri si arena su una spiaggia di Tijuana

Una balena lunga circa 12 metri è stata trovata morta sulla spiaggia di Playas de Tijuana, in Baja California, lungo la costa pacifica del Messico. Il cetaceo è stato individuato nella zona degli edifici di Océano 21 e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto in mare prima di essere trascinato a riva dalla corrente. Il corpo presenta danni visibili sulla pelle, ma al momento non è stata ancora identificata con certezza la specie né sono state stabilite le cause della morte. Le autorità hanno segnalato il ritrovamento agli organismi competenti e saranno gli specialisti a effettuare gli accertamenti necessari. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione dei residenti e di numerose persone presenti sulla spiaggia. Alcuni uccelli hanno già iniziato ad avvicinarsi alla carcassa. Secondo la stampa locale, in casi analoghi registrati nella stessa zona le autorità hanno disposto la sepoltura del cetaceo direttamente nella sabbia, scavando una fossa sufficientemente grande. Anche per questo esemplare è previsto un intervento per la rimozione o il seppellimento del corpo. Non si tratta del primo episodio sulle spiagge di Tijuana. La Jornada Baja California ricorda che nell’agosto 2025 un’altra balena era stata trovata senza vita lungo la costa, nella zona del fraccionamiento Jardines. La Procura federale messicana per la protezione dell’ambiente, Profepa, dovrà ora contribuire agli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento, però, non sono emersi elementi che consentano di attribuire la morte dell’animale a una causa specifica.