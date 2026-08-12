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Incendio vicino Madrid, evacuati oltre 3.500 abitanti. Situazione fuori controllo

È emergenza nella regione di Madrid, dove tre grandi incendi hanno già devastato circa 6mila ettari e costretto almeno 19mila persone a lasciare le proprie case o a restare confinate. Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, affidando al ministero dell’Interno il coordinamento delle operazioni. La situazione più critica è a ovest della capitale, dove i roghi di San Martín e Villa del Prado sono «sul punto di unirsi» in un unico fronte diretto verso Navas del Rey. «L’incendio è fuori controllo», ha avvertito il prefetto Francisco Martín, annunciando nuove evacuazioni nei comuni minacciati. La presidente regionale Isabel Díaz Ayuso ha parlato del «peggior incendio della storia della regione»: «Per un territorio con una concentrazione così alta di abitazioni e popolazione è una catastrofe. Non abbiamo mai vissuto niente di simile». Le fiamme sono alimentate dall’ondata di caldo che investe il Paese. Dall’inizio dell’anno in Spagna sono già bruciati oltre 100mila ettari, mentre nei giorni scorsi un altro vasto incendio ha percorso circa 32mila ettari nella provincia di Guadalajara.