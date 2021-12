Le notizie di oggi 31 dicembre: i vertici di Italgas sono stati iscritti nel registro degli indagati per la tragedia di Ravanusa; il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì sera è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi

Gli avvisi di garanzia ai manager di Italgas per la tragedia di Ravanusa

I vertici regionali e nazionali di Italgas, la società che gestisce la distribuzione del gas nel comune agrigentino di Ravanusa, sono stati iscritti nel registro degli indagati.

I carabinieri di Agrigento hanno notificato dieci avvisi di garanzia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo nell'ambito dell'indagine sulla tragedia di Ravanusa, dove lo scorso 11 dicembre l’esplosione di un palazzo ha causato la morte a nove persone.

L’iscrizione nel registro degli indagati, da parte del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, sarebbe un atto dovuto, per consentire la nomina dei consulenti di parte in un accertamento irripetibile in programma nelle prossime settimane.

In vigore il decreto sulla fine della quarantena per chi è vaccinato da 4 mesi

Il decreto sulle «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» è composto da sei articoli e contiene nuove misure concernenti il Green pass e le quarantene, oltre che una disposizione relativa all’abbassamento dei prezzi delle mascherine ffp2.

Mentre le nuove regole relative al Green pass si applicheranno a partire dal 10 gennaio, da oggi sono già vigenti le misure che modificano i tempi delle quarantene.

In particolare, «la misura della quarantena precauzionale – si legge nel decreto – non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid19». Niente più quarantene quindi per chi è vaccinato o guarito da meno di 4 mesi o per chi ha effettuato la terza dose.

Queste persone hanno «l’obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi».

All’eventuale prima comparsa dei sintomi, bisognerà «effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2».

Qualora i sintomi dovessero continuare, bisognerà ripetere il test «al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto».

La quarantena o l’autosorveglianza cessano dopo aver ottenuto l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Se il test viene effettuato in centri privati, bisognerà trasmettere all’Asl il referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, al fine di determinare la cessazione di quarantena o del periodo di autosorveglianza.

È morto l’attore Renato Scarpa

Claudio Bernardi/Lapresse

Renato Scarpa, attore reso celebre dal personaggio di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi, è morto ieri sera, 30 dicembre, a 82 anni, nella sua abitazione a Roma in zona Bravetta. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Nato a Milano il 4 settembre 1939, debuttò al cinema nel film Sotto il segno dello scorpione, dei fratelli Taviani, nel1969. Nel 1980 ricoprì il ruolo di Sergio nel celebre Un sacco bello di Carlo Verdone, poi nel 1981 arrivò il personaggio di Robertino in quella che fu l’opera prima di Massimo Troisi. Nel 2001 Nanni Moretti gli affidò il ruolo del preside nella Stanza del figlio e dieci anni dopo rivestì i panni del cardinale Gregori nel profetico Habemus papam.

Nei suoi 50 anni di carriera ha partecipato a oltre ottanta film del grande schermo, e a circa una ventina tra film e serie per la televisione.

Per il cinema, tra gli altri, ha lavorato anche con Marco Bellocchio, in Nel nome del padre, del 1972; Luigi Comencini, in Delitto d'amore; Luciano De Crescenzo, interpretando il dottor Cazzaniga in Così parlò Bellavista, del 1984, e nel successivo Il mistero di Bellavista, del 1985. Nel 1994 fu di nuovo insieme a Massimo Troisi, nel Postino, ultimo film del regista prima della sua scomparsa. Domani è un altro giorno di Simone Spada è stato il suo ultimo impegno cinematografico, nel 2019.

Lombardia in giallo da lunedì

LaPresse

Da lunedì la Lombardia passerà in zona gialla. Il presidente della regione, Attilio Fontana, ha fatto sapere in una nota che «i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da zona bianca, pertanto da lunedì prossimo la Lombardia passerà in zona gialla».

Nel comunicato il governatore ha specificato che non ci saranno variazioni sulle misure da rispettare, dal momento che l’utilizzo della mascherina all'aperto è già prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca, come stabilito dal decreto legge sulle misure anticontagio per le festività, emanato lo scorso 24 dicembre dal governo, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

