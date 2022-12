Care lettrici, cari lettori

il 2022 sta per concludersi e colgo l’occasione per augurare a tutti voi di cuore un ottimo inizio d’anno.

In quest’ultima settimana politica, le questioni che hanno riguardato la giustizia sono state molte e proveremo ad analizzarle tutte.

Tuttavia, il 2023 sarà l’anno campale per la giustizia: non solo entreranno in vigore le riforme penale e civile, ma si insedierà il nuovo Csm e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha già annunciato le sue novità, che ho sintetizzato in cinque punti.

Per ripercorrere insieme il 2022

Ecco gli eventi principali in materia di giustizia del 2022, ho selezionato i migliori approfondimenti contenuti in un anno di questa newsletter, per fare mente locale e arrivare informati alle novità del nuovo anno.

- I dati allarmanti sui suicidi in carcere nel 2022 (dicembre)

- Il nuovo reato di rave party: come funziona (dicembre)

- La riforma dell'ergastolo ostativo (dicembre)

- Carlo Nordio è il nuovo ministro della Giustizia: il ritratto (ottobre)

- Silvana Sciarra è la seconda donna a presiedere la Consulta (settembre)

- I risultati delle elezioni dei togati al Csm con la nuova legge elettorale (settembre)

- Cantone chiede l'archiviazione dell'indagine sulla loggia Ungheria (luglio)

- Le tre riforme della giustizia approvate con la ministra Cartabia (giugno)

- Il flop dei referendum sulla giustizia (giugno)

- Giovanni Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia (maggio)

- Lo sciopero dei magistrati contro la riforma dell'ordinamento giudiziario (maggio)

- Marcello Viola è il nuovo procuratore capo di Milano, dopo lo scandalo dell'hotel Champagne (aprile)

- Il caso delle rendicontazioni fa saltare i vertici dell'Organismo congressuale forense (marzo)

- Piercamillo Davigo a processo per rivelazione dei verbali di Amara (febbraio)

- Il Csm conferma i vertici della Cassazione, le cui nomine erano state annullate dal Consiglio di Stato (gennaio)

L’entrata in vigore delle riforme Cartabia

Nonostante gli allarmi di magistratura e avvocatura, l’entrata in vigore della riforma civile verrà anticipata al 28 febbraio 2023: i prossimi mesi saranno complicati per gli uffici giudiziari, che dovranno farsi trovare pronti alla scadenza.

Viste le molte critiche a questa anticipazione, il capo di gabinetto del ministero, Alberto Rizzo, ha incontrato il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia e la presidente del Cnf, Maria Masi. Ha spiegato che l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma è stata necessaria alla luce delle interlocuzioni con la Commissione europea sul monitoraggio delle riforme Pnrr. Il Ministero ha assicurato ogni supporto organizzativo agli uffici giudiziari, per creare le migliori condizioni possibili per facilitare la transizione al nuovo rito. Il capo di Gabinetto ha poi condiviso con l’Anm le rassicurazioni della Dgsia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sul completo adeguamento dei sistemi informatici in tempo per l’effettiva entrata in vigore della riforma.

Un’altra riunione, sempre dedicata alle problematiche collegate all’anticipazione della riforma del processo civile, è stata già fissata l’11 gennaio 2023, tra il capo di Gabinetto, Alberto Rizzo, e la presidente del Cnf, avvocato Maria Masi.

La riforma penale, invece, dopo il rinvio di qualche mese, entrerà in vigore il 1 gennaio 2023. Anche in questo caso, sarà necessario valutare se la proroga di qualche mese chiesta dai procuratori generali sia stata sufficiente a organizzare gli uffici al cambiamento.

Ancora prescrizione

Si torna a parlare di prescrizione con un ordine del giorno del deputato del Terzo Polo, Enrico Costa, a cui il governo ha dato il via libera nell’ambito del dibattito per la conversione del decreto legge rave.

L’odg chiede un impegno del governo a ritornare alla prescrizione prevista dalla riforma Orlando – dunque prescrizione sostanziale con sospensioni temporanee tra un grado e l’altro – superando così la legge Bonafede (in vigore fino alla fine dell’anno) e anche la riforma Cartabia, che entrerà in vigore nel 2023 e introduce la prescrizione processuale dopo il primo grado di giudizio.

La questione è soprattutto politica e mostra la contiguità del Terzo Polo con la maggioranza sui temi di giustizia: vedremo se il ministro Nordio darà seguito immediato all’odg, ma certamente si tratta di una modifica non di poco conto alla riforma Cartabia.

I laici al Csm

Confermata, invece, per il 17 gennaio la seduta comune in parlamento per la nomina dei 10 consiglieri laici del Csm.

Intanto, la lista degli autocandidati si sta allungando sul sito della Camera (consultabile a questo link), con l’aggiunta di moltissimi nuovi nomi di avvocati e professori.

La sensazione è che tra di loro possano nascondersi anche i candidati sostenuti dai partiti, che per ora non hanno ufficialmente presentato nessun candidato con la procedura delle 10 firme di parlamentari di due gruppi.

Secondo fonti parlamentari, anche i numeri del rapporto tra maggioranza e opposizione potrebbero cambiare: fino ad ora si è sempre parlato di 7 laici per il centrodestra (3 per FdI e due per Lega e FI) e 3 per Pd, M5S e Terzo Polo. Invece, si starebbe addirittura ipotizzando 6 laici per il centrodestra e i restanti per il Terzo Polo, con cui la maggioranza ha spesso trovato sponde in materia di giustizia, escludendo così gli altri partiti di opposizione. Ipotesi difficile politicamente da percorrere, ma possibile sulla base dei numeri in parlamento.

Gli eletti al Cnf

Ripropongo la lista ora completa dei consiglieri eletti al Consiglio nazionale forense divisi per distretto, su cui però pende sempre il ricorso del consigliere uscente, Giuseppe Sacco, che chiedeva l'annullamento del decreto di fissazione del voto per i nuovi consiglieri Cnf prima dell'elezione dei nuovi Coa.

Il Tar ha disposto con decreto che il Cnf nella nuova costituzione non possa essere convocato prima della camera di consiglio del 10 gennaio, in cui i giudici decideranno nel merito.

Distretto di Bari: Giovanni Stefanì e Carolina Scarano

Distretto di Bologna: Giovanna Ollà e Giovanni Berti Arnoale

Distretto di Brescia: Vittorio Minervini

Distretto di Cagliari: Ettore Atzori

Distretto di Caltanissetta: Antonio Gagliano

Distretto di Campobasso: Demetrio Rivellino

Distretto di Catania: Francesco Favi

Distretto di Catanzaro: Antonello Talerico

Distretto di Firenze: Giampiero Cassi e Lucia Secchi Tarugi

Distretto di Genova: Enrico Angelina

Distretto di L’Aquila: Donato Di Campli

Distretto di Lecce: Claudio Consales

Distretto di Messina: Francesco Pizzuto

Distretto di Milano: Alessandro Patelli e Nadia Germanà

Distretto di Napoli: ...

Distretto di Palermo: Francesco Greco

Distretto di Perugia: Paolo Feliziani

Distretto di Pesaro: Francesca Palma

Distretto di Potenza: Giampaolo Brienza

Distretto di R. Calabria: Francesco Napoli

Distretto di Roma: Antonino Galletti e Paola Carello

Distretto di Salerno: Aniello Cosimato

Distretto di Torino: Mario Napoli e Daniela Giraudo

Distretto di Trento: Patrizia Corona

Distretto di Trieste: Francesco De Benedittis

Distretto di Venezia: Leonardo Arnau e Federica Santinon

Fuga dal carcere minorile Beccaria

La settimana è cominciata con la fuga di sette ragazzi dal carcere minorile Beccaria di Milano, cinque dei quali sono poi stati rintracciati o si sono costituiti.

Tuttavia, la fuga rocambolesca ha messo in luce le condizioni dell’istituto, che da molti anni non ha un direttore ed è in uno stato di cantiere aperto da tempo.

A stupire, nella gestione del caso, è stato l’iniziale silenzio del ministro Nordio, che ha inviato il sottosegretario Andrea Ostellari, che ha la delega alla giustizia minorile, e gli ispettori. Solo a distanza di due giorni – dopo le dichiarazioni del ministro dell’Infrastrutture Matteo Salvini – ha preso la parola con un comunicato.

«Quanto successo nel carcere Beccaria di Milano è l’ultima spia di un crescente e allarmante disagio giovanile, di cui tutti – ciascuno nel proprio ruolo - siamo chiamati ad occuparci», ha scritto, puntando «l’attenzione anche sull’importanza della “giustizia riparativa che dà ottimi risultati per i minori e sui tantissimi protocolli messi a punto dal Ministero, per prenderci cura nei modi più efficaci possibili dei ragazzi entrati nei circuiti penali».

Infine, ha aggiunto che «trovo significativo che i familiari di almeno un ragazzo scappato l’abbiano spinto a costituirsi: è anche un segno di fiducia nelle nostre istituzioni e nei nostri validissimi operatori. Da qui – conclude il Ministro Nordio - dobbiamo riprendere il nostro lavoro» e ha annunciato «l’istituzione di un tavolo interministeriale, che coinvolga tutte le istituzioni e il terzo settore».

Una presa di posizione chiara anche se forse tardiva, che ha riequilibrato la comunicazione rispetto alle parole di altri esponenti della maggioranza, che hanno in particolare puntato l’attenzione sulla difesa della polizia giudiziaria, in ottica principalmente securitaria.

Le nomine del ministro Nordio

Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro Nordio, ha nominato Gaetano Campo a capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e Giovanni Russo a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

