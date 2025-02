Video

Fatti

Achille Lauro: "A Sanremo per divertirmi. Vasco mi ha insegnato a ispirarmi alla vita vera"

Il cantante romano, in gara all’Ariston con Incoscienti giovani: «Io favorito? Mi imbarazza. Vasco mi ha insegnato che la forza di una canzone è riuscire a parlare di sé in un’altra chiave: la sua Sally parlava di lui. È più facile rubare dalla realtà che inventare». Nel futuro? «Mi piacerebbe fare il tour negli stadi più grande che sia mai stato fatto in Italia»

Intervista di Annalia Venezia