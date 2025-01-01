Video

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

«Non si può mettere sullo stesso piano un cartello sul 7 ottobre di un gruppetto di cretini con chi sta gestendo le trattative per la pace a Gaza». Il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi risponde così alla polemica scatenata da Paolo Mieli durante la trasmissione Omnibus in onda su La7. «Ci turba perché aveva un sacco di gente dietro e perché è iniziato un processo di pace», aveva detto Paolo Mieli riferendosi al cartello con la scritta “7 ottobre giornata della resistenza palestinese», comparso durante il corteo a sostegno di Gaza e della Flotilla di sabato 4 ottobre. Fittipaldi ha poi fatto notare come il cartello sia stato subito inghiottito dalla folla di manifestanti festanti che componevano un immenso corteo che «un pezzo della destra ha sperato, soffiando sul fuoco, che fosse fatto da pericolosi facinorosi»