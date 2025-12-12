Video

Italia

Emiliano Fittipaldi: «Meloni pontiera tra Usa e Europa? Trump ha fatto saltare il ponte»

«Meloni si mostra come pontiera. Il problema è che non c'è più il ponte perché Trump l'ha fatto saltare in aria, non soltanto con le parole durissime che ha avuto anche nel piano strategico nazionale, stiamo parlando del piano strategico nazionale. Ha parlato di un’Europa in declino, di civiltà che sta morendo per responsabilità nostre, definendo alcuni leader europei ‘molto stupidi’, senza specificare chi». Il direttore Emiliano Fittipaldi è intervenuto così durante Otto e mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber.

Video credits La7