Ultimo saluto a Ornella Vanoni, l'abbraccio del mondo dello spettacolo alla "signora della musica"

Nella chiesa di San Marco in Brera il mondo dello spettacolo ha rivolto l'ultimo saluto a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all'eta' di 91 anni dopo un malore nella sua abitazione. Numerosi gli artisti presenti, ognuno con un ricordo personale e carico di emozione. Iva Zanicchi ha ripercorso anni di carriera condivisa: "Abbiamo fatto La vela d'oro, Senza rete, tutto. In questi giorni abbiamo riascoltato il suo repertorio: che canzoni. Chi oggi può trasmettere un'emozione così violenta? Quanto mancano artiste come lei, come Milva... le regine". Poi il pensiero religioso: "Sono venuta per pregare per lei. Appena morti abbiamo bisogno di tante preghiere per presentarci al Creatore. Oggi ho fatto la comunione per lei e ne sono felice". Commozione anche per Paolo Jannacci: "È stata una bellissima funzione e devo dire che grazie a voi Ornella continuera' a farci compagnia e a darci tante emozioni". Non ha nascosto la propria amarezza Giuliano Sangiorgi, arrivato in ritardo per un guasto ferroviario: "Un dolore giovane. Le persone cosi' piene di vita non vanno via, rimarranno per sempre". Breve ma affettuoso il ricordo di Mara Maionchi: "Bella, buona e molto simpatica".