Video

Fatti

Pino Insegn(a) alla penitenziaria e rilancia la fiction sugli agenti

Pino Insegno ha partecipato a un seminario organizzato dalla scuola di specializzazione dell’esecuzione penale “Piersanti Mattarella”, guidata da Antonio Fullone, principale imputato nel maxiprocesso per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il conduttore Rai rilancia l’idea di una fiction nazional-popolare sugli agenti della polizia penitenziaria, criticando la serie Rai di successo Mare fuori. Insegno tiene all’amicizia: oltre a dirsi amico della penitenziaria, Domani ha svelato il legame con il narco-ultrà Fabrizio Piscitelli, ucciso nel 2019 a Roma. Tanto amico da fornirgli anche il numero di Michela Andreozzi, attrice e regista rea di aver fatto uno sfottò sulla Lazio. Un gesto costatole una campagna d’odio sui social.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DI RAZZA POLTRONA