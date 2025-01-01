Video

Fittipaldi: «Del caso Garofani spaventa l'operazione del partito di Meloni contro Mattarella»

«Tutto il caos parte da una cosa inesistente, cioè la discussione di Garofani, in un gruppo di romanisti, in cui parla sostanzialmente del Pd. Ma quello che mi preoccupa è come il partito di maggioranza relativa della presidente del Consiglio utilizzi questa specie di accrocchio giornalistico per attaccare il garante della nostra Costituzione». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, interviene così durante Otto e mezzo di Lilli Gruber su la7 rispetto al caso che ha coinvolto il consigliere di Mattarella.

Tutto è nato da un articolo in cui La Verità ha riportato alcune presunte esternazioni di Garofani in cui avrebbe auspicato «una grande lista civica nazionale» e la formazione di coalizioni alternative alle prossime elezioni, il tutto per impedire la vittoria della destra di Giorgia Meloni. Con tanto di «un provvidenziale scossone» contro l’attuale esecutivo.