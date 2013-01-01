Video

Fatti

Luciana Castellina: “Gli uomini hanno perso il potere. Dobbiamo aiutarli a superare questo trauma”

“Lenin diceva che non c'è rivoluzione senza spargimento di sangue. La rivoluzione femminista di sangue ne ha sparso, non nei termini del femminicidio, ma nel senso che mica è una cosa leggera per gli uomini avere subito questa rivoluzione. Hanno perduto un potere egemonico. Hanno potere, ma non hanno più autorità e possono essere trattati come vengono trattati da certi gruppi di femministe. Siamo in un momento in cui bisogna persino aiutarli a superare una crisi profonda che nasce dal fatto che improvvisamente, dopo millenni, si sentono messi in discussione. Che non è un trauma da poco. E che ne facciamo di questi uomini? Come li collochiamo nella società?”. L’intervento della giornalista e fondatrice del Manifesto, Luciana Castellina, al nostro evento a Roma, “Il Domani delle donne”.

LEGGI L'ARTICOLO