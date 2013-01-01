Video

Fatti

Il Domani delle donne, Gasparrini: "Decostruire il maschile non significa distruggere, ma scegliere"

Il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini al Domani delle donne: «Decostruire non è una demolizione. È un lavoro lento, un’analisi. Vuol dire guardare ogni pezzo con cui hai costruito te stesso e chiederti: questo l’ho scelto davvero? Lo voglio ancora? Oppure l’ho ereditato da qualcun altro, da un modello che non ho mai messo in discussione? Non è facile per un uomo, perché la pressione sociale è fortissima. Ma è l’unica via per essere liberi».

LEGGI L'ARTICOLO