In Trentino la funivia delle mele
Al consorzio Melinda, un colosso dal respiro multinazionale che però mantiene il suo cuore fra i filari della val di Non, si sono inventati la funivia delle mele. I frutti appena colti vengono trasportati attraverso un impianto a fune e raggiungono così le celle ipogee. Ovvero, dei magazzini sotterranei scavati nella roccia delle Dolomiti, dove le mele si possono conservare in maniera naturale, con un risparmio energetico rispetto alle normali celle frigo. (Video ufficio stampa)
