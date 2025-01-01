Video

Mondo

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Il momento dell'incursione della marina militare israeliana sulla barca Oxygono della Global Sumud Flotilla. L’esercito israeliano ha iniziato l’abbordaggio delle imbarcazioni della flotta civile che da settimane stava navigando verso Gaza con aiuti umanitari per rompere l’assedio di Israele – la sera del primo ottobre alle 19.43, a circa 70 miglia nautiche dalla Striscia. La prima barca a essere bloccata dalle autorità israeliane è stata l’Alma, dove tra gli altri viaggiavano Greta Thunberg e Ada Colau. La Flotilla non è mai stata così vicina a Gaza, l'imbarcazione via, via sale il numero di imbarcazioni bloccate da Tel Aviv. Secondo CNN Türk la nave Mikeno "è ntrata nella acque territoriali palestinesi".