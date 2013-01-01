Video

Lorenzo Maragoni: "Scusa, in che senso il tuo ragazzo ha la tua password?"

A “Il Domani delle donne”, dentro la sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, luogo che conserva nel nome la memoria dell’impero, si parla uomini. Di fragilità, di identità. “Decostruire il maschile”, si chiama l’incontro moderato da Danilo Fastelli. Un titolo che sembra un ossimoro, una provocazione gentile. Ospiti due Lorenzo, due modi di abitare la parola: Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, Lorenzo Maragoni, poeta e attore. «Scusa, in che senso il tuo ragazzo ha la tua password?», Maragoni apre con un breve monologo.

La leggerezza del gesto serve a sciogliere le resistenze. «Il tipico maschio italiano», racconta parlando del suo spettacolo, «è una riflessione nata dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. All’inizio ho pensato: cosa c’entro io? Poi ho capito che ci sono dentro anch’io. Non come colpevole, ma come parte di un sistema che mi ha insegnato a essere uomo in un certo modo. E che provoca ferite intorno a me. Quella cosa non la voglio più fare».