Giulia Caminito: «Elena Ferrante è amata in tutto il mondo per il concetto di amicizia che ha saputo descrivere»

Giulia Caminito, ospite insieme ad Antonella Lattanzi del nostro evento a Roma, “Il Domani delle donne”, ha parlato tra le altre cose del concetto di amicizia nei libri di Elena Ferrante: «È vero che è diventata una scrittrice popolare, che se ne parla in termini di gossip, ma nei suoi libri c’è un’apparizione dell’amicizia imprescindibile in senso letterario. Questi rapporti tra donne sono pieni di promiscuità, sono pieni di desiderio, ma sono anche pieni di confronto, di riluttanze, di gelosie, di invidie delle piccole cose. E Lila, di Elena Ferrante, è una delle prime personagge che ho letto che non si vergogna di questa invidia, che la manifesta con un gesto unico e improvviso. Questo è il motivo per cui Elena Ferrante è amata in tutto il mondo ed è molto sottovalutata dalla critica italiana, soprattutto maschile, per il successo che ha avuto».