Video
Fatti
Conferenza nazionale sulle droghe, il flash mob di protesta fermato dagli agenti
Italia
Boccia (Rai): «I “set” di Hamas producono propaganda»
Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»
Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"
L’Europarlamento salva Ilaria Salis, respinta la revoca dell'immunità per un solo voto
Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"
Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard
Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri
Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia
Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"
La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"
Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza
Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»
Mondo
Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas
Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade
La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"
Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare
Aggressione contro manifestante italiano a Bruxelles: "Uniamoci per difendere il diritto a manifestare"
La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla
Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni
Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante
Qatar, dirigenti di Hamas riuniti a Doha uccisi con un attacco mirato
Flotilla: colpiti da un drone. Le immagini delle telecamere di bordo
Global Sumud Flotilla, l'allarme di Francesca Albanese dopo l'esplosione
Gaza City, nuovo volantinaggio israeliano per allontanare i palestinesi
Fatti
Giulia Caminito: «Elena Ferrante è amata in tutto il mondo per il concetto di amicizia che ha saputo descrivere»
Il Domani delle donne, Gasparrini: "Decostruire il maschile non significa distruggere, ma scegliere"
Luciana Castellina: “Gli uomini hanno perso il potere. Dobbiamo aiutarli a superare questo trauma”
Giorgia Serughetti: «Il successo di Giorgia Meloni non è espressione di un’esperienza collettiva»
Il Domani delle donne, Rosin: "Contare i femminicidi per non dimenticare nessunƏ"
Bellutti: «Più attenzione alle forme fisiche, che alla forma. È ciò che mi ha fatto soffrire da atleta»
Marie Moïse: «Non si agisce solo sotto i riflettori mediatici, La politica si fa nelle relazioni e nei posti di lavoro»
Fumettibrutti: "Se dobbiamo strapparci i capelli per l'educazione sessuo-affettiva, non stiamo andando nella direzione giusta"
Serena Dandini: «Nel 2013 ho scritto “Ferite a morte” perché parlare di femminicidio era considerato assurdo»
Il Domani delle donne, Cassano: «Per le avvocate difficile conciliare maternità e lavoro»
Il Domani delle donne, Rosy Bindi: «La democrazia che non assicura più benessere allontana dal voto»
Il Domani delle donne, Schlein: "Non ci serve una premier donna se non si batte per tutte le altre"