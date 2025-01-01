Video
Mondo

Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare

La Flotilla2 ha diffuso video che documentano le fasi dell'intercettazione a miglia dalla costa

Italia

Italia

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Italia

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

Italia

L’Europarlamento salva Ilaria Salis, respinta la revoca dell'immunità per un solo voto

Italia

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

Italia

Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard

Italia

Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Italia

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Italia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

Italia

La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"

Italia

Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

Italia

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

Italia

Meloni arriva al summit di Tirana. E Rama si inginocchia nuovamente

Mondo

Mondo

La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"

Mondo

Aggressione contro manifestante italiano a Bruxelles: "Uniamoci per difendere il diritto a manifestare"

Mondo

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Mondo

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Mondo

Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante

Mondo

Qatar, dirigenti di Hamas riuniti a Doha uccisi con un attacco mirato

Mondo

Flotilla: colpiti da un drone. Le immagini delle telecamere di bordo

Mondo

Global Sumud Flotilla, l'allarme di Francesca Albanese dopo l'esplosione

Mondo

Gaza City, nuovo volantinaggio israeliano per allontanare i palestinesi

Mondo

Nepal, incendiata la residenza del primo ministro dimissionario

Mondo

Trump, l'uomo di Dio: l'anticipazione dell'inchiesta di Presadiretta

Mondo

Meloni a Washington: "Oggi giornata importante, dopo 3 anni e mezzo senza dialogo"

Fatti

Fatti

Gli ultimi attivisti della Flotilla liberati: «Abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che provano i palestinesi»

Fatti

"Il popolo è tornato a farsi sentire". Le voci dalla piazza di Roma per Gaza

Fatti

Il corteo per la Palestina sfila al Colosseo

Fatti

Corteo Palestina, la marea di Roma: le immagini dall'alto

Fatti

A Roma la manifestazione nazionale per la Palestina

Fatti

Sciopero per Gaza, la Cgil Roma: "Siamo più di trecentomila"

Fatti

Sciopero generale per Gaza, in centomila in piazza a Milano

Fatti

Sciopero per Gaza, in quarantamila in corteo a Genova

Fatti

Torino, in cinquantamila al corteo in sostegno della Palestina

Fatti

La guerra totale in medio oriente

Fatti

Corteo infinito a Bologna, gli organizzatori: "Siamo centomila"

Fatti

Sciopero per Gaza a Livorno, bloccato l'accesso al porto e stop a traffico commerciale