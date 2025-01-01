Video

Italia

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

"Quella di oggi è una enorme mobilitazione per Gaza che dimostra come Italia sia migliore di chi a governa" dice Elly Schlein, a Piazza Vittorio a Roma per lo sciopero generale in solidarietà con la Global Sumud Flotilla.

"Siamo qui - ricorda la segretaria Pd - per dire 'Palestina libera' e per solidarietà alle attiviste e agli attivisti della Flotilla, che dalla presidente Meloni hanno ricevuto attacchi piu' duri di quelli mai rivolti ai crimini commessi da Israele". "La detenzione degli attivisti fermati è illegittima, l'intercetto israeliano è avvenuto in violazione del Diritto internazionale e marittimo. Un atto di pirateria in acque internazionali - ribadisce Schlein - Molti governi hanno gia' alzato la voce, con indagini partite in Turchia e in Spagna, mentre dal nostro governo non si è sentita una parola di critica o condanna".