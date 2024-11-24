Video

Fatti

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina

Ci sono altri due indagati tra i carabinieri intervenuti a Milano il 24 novembre 2024 durante l’inseguimento a Fares Bouzidi e Ramy Elgaml, 19enne che quella notte ha perso la vita. I due sono accusati di false informazioni ai pm e falso in atto pubblico per le loro dichiarazioni successive e il verbale redatto dopo l’inseguimento. Uno di loro avrebbe sostenuto che la collanina sequestrata a Fares sarebbe stata provento di rapina. In realtà, come dimostra il video, quella collanina sarebbe stata staccata dal collo del ragazzo dai sanitari del 118.

