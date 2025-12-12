Video

Italia

Bernini contestata dagli studenti di medicina ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti"

Nel corso del su intervento ad Atreju sulla riforma dell'Università la Ministra Bernini è stata contestata da due studenti tra il pubblico. I due ragazzi, dell'Unione degli Universitari, hanno interrotto l'intervento della ministra per chiederle risposte sulla mancanza di investimenti strutturali e sul semestre filtro per medicina. La ministra inizialmente ha continuato a parlare da palco, riferendosi ai ragazzi dicendo: "Posso fare una citazione? Ecco i contestatori, siete solo dei poveri comunisti" scatenando un boato del pubblico. Poi ha deciso di scendere con il microfono tra il pubblico per parlare coi ragazzi, senza grossi risultati. I due studenti sono stati scortati fuori dalle forze dell'ordine e allontanati dalla kermesse dopo un fermo di mezz'ora circa dove sono stati identificati. "Sono mesi che la ministra non ci parla, le uniche informazioni che abbiamo le prendiamo dai suoi reels di Instagram. C'è gente che rischia di perdere un anno, come intende risponderci? Quando ti viene detto che gli studenti stanno male e sono stressati rispondere con 'siete dei poveri comunisti' è un po' povero", hanno risposto gli studenti una volta fuori da Atreju.