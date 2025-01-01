Video
Mondo

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per implementare la prima fase del cessate il fuoco a Gaza e del rilascio degli ostaggi. Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni hanno raggiunto l’intesa sui nodi più importanti da sciogliere e che hanno tenuto in bilico l’accordo fino all’ultimo. Ad annunciare la notizia è stato il presidente Trump, confermato dal mediatore arabo principale: il Qatar. Dal Sud America all’Europa, diversi leader politici hanno espresso soddisfazione per la firma dell’accordo e hanno lodato gli sforzi di Trump annunciando che dovrebbe vincere il premio Nobel pe la pace. Folla in strada davanti l'ospedale Nasser di Khan Yunis. 

Fittipaldi a Mieli: «Un cartello al corteo per Gaza non va messo sullo stesso piano di chi gestisce le trattative»

Salis: “Una vittoria della democrazia e dell'antifascismo"

L’Europarlamento salva Ilaria Salis, respinta la revoca dell'immunità per un solo voto

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard

Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"

Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

Meloni arriva al summit di Tirana. E Rama si inginocchia nuovamente

Le piazze in Israele e a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo con Hamas

La nuova Flotilla denuncia: "Siamo stati attaccati in mare da Israele"

Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare

Aggressione contro manifestante italiano a Bruxelles: "Uniamoci per difendere il diritto a manifestare"

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante

Qatar, dirigenti di Hamas riuniti a Doha uccisi con un attacco mirato

Flotilla: colpiti da un drone. Le immagini delle telecamere di bordo

Global Sumud Flotilla, l'allarme di Francesca Albanese dopo l'esplosione

Gaza City, nuovo volantinaggio israeliano per allontanare i palestinesi

Nepal, incendiata la residenza del primo ministro dimissionario

«Sfrattata e umiliata una donna disabile», la protesta degli abitanti di Quarticciolo

Gli ultimi attivisti della Flotilla liberati: «Abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che provano i palestinesi»

"Il popolo è tornato a farsi sentire". Le voci dalla piazza di Roma per Gaza

Il corteo per la Palestina sfila al Colosseo

Corteo Palestina, la marea di Roma: le immagini dall'alto

A Roma la manifestazione nazionale per la Palestina

Sciopero per Gaza, la Cgil Roma: "Siamo più di trecentomila"

Sciopero generale per Gaza, in centomila in piazza a Milano

Sciopero per Gaza, in quarantamila in corteo a Genova

Torino, in cinquantamila al corteo in sostegno della Palestina

La guerra totale in medio oriente

Corteo infinito a Bologna, gli organizzatori: "Siamo centomila"