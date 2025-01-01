Video

Mondo

Accordo Israele-Hamas, gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per implementare la prima fase del cessate il fuoco a Gaza e del rilascio degli ostaggi. Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni hanno raggiunto l’intesa sui nodi più importanti da sciogliere e che hanno tenuto in bilico l’accordo fino all’ultimo. Ad annunciare la notizia è stato il presidente Trump, confermato dal mediatore arabo principale: il Qatar. Dal Sud America all’Europa, diversi leader politici hanno espresso soddisfazione per la firma dell’accordo e hanno lodato gli sforzi di Trump annunciando che dovrebbe vincere il premio Nobel pe la pace. Folla in strada davanti l'ospedale Nasser di Khan Yunis.