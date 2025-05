Video

Aemilia 220, la mafia sulle rive del Po: il trailer

L’espansione della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, una regione considerata fino a pochi anni fa immune da infiltrazioni mafiose: la raccontano per la prima volta in modo sistematico e cinematografico Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami in “Aemilia 220 - La Mafia sulle rive del Po”, una docufiction coprodotta da Rai Fiction - Fidelio con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, in onda venerdì 23 maggio, in prima serata su Rai 2. Al centro del racconto, c’è il più grande processo di mafia mai celebrato nel Nord Italia, con 220 arresti, un’aula bunker costruita appositamente e centinaia di intercettazioni che svelano una criminalità mutata: non più pizzo e lupara, ma giacca e cravatta, con legami trasversali con politica, istituzioni e media locali. Attraverso interviste a investigatori, magistrati, giornalisti e grazie a una ricostruzione immersiva, la docufiction trasforma le carte processuali in un thriller civile capace di scuotere le coscienze, anche attraverso documenti d’archivio inediti, intercettazioni e testimonianze dirette. Paolo Bonacini e Giovanni Tizian sono le voci narranti.