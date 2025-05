Video

Fatti

Andrea Lanari: «Le mie mani nella pressa, la mia vita era finita. Poi ho attraversato a nuoto lo Stretto di Messina»

Senza stipendio da quattro mesi, a giugno 2012 stava collaudando uno stampo per materiali metallici. Ha perso entrambi gli arti in un macchinario senza dispositivi di sicurezza. L’azienda per cui lavorava è fallita e non lo ha risarcito. «Ero una persona che non doveva chiedere mai, facevo tutto da solo. D’improvviso mi sono ritrovato a dipendere dagli altri per tutto». «Poi sono arrivate le prime protesi e ho cominciato a nuotare»