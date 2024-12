Video

Italia

Beppe Grillo: «Il movimento è morto, ma compostabile. Fatevi il vostro simbolo»

«Siete morti». Beppe Grillo non le manda a dire e finalmente si leva dalle scarpe i sassolini che si portava appresso da un po’. In un video in cui si palesa alla guida di un carro funebre accompagnato dall’Inno alla gioia, spara contro Giuseppe Conte ad alzo zero e lo accusa di aver ignorato lui e le sue idee. «Sono il custode dei grandi valori del Movimento, ormai scomparsi».

