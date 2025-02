Video

Bresh a Sanremo: "Sono introverso e riservato, vorrei raccontarmi di più"

Bresh, a Sanremo con "La tana del granchio", ricorda gli esordi con Tedua e Rkomi: «Avevamo pochi mezzi, ma ci siamo divertiti». Poca tensione per l’esordio all’Ariston: «Per me è più una gita di classe». Sulla sua musica: «È bello liberarsi e non avere niente da nascondere». E ricorda quando una conoscente gli ha detto che Olly voleva conoscerlo: «Lo vedevo sempre ai miei concerti»

Intervista di Annalia Venezia