Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

L’8 e 9 giugno gli italiani decideranno se semplificare il percorso verso la cittadinanza per chi vive stabilmente nel paese. Uno dei quesiti referendari nelle urne prevede la proposta di abrogazione della norma che impone 10 anni di residenza continuativa, riducendola a 5. Secondo il comitato promotore per il Sì al referendum, questa modifica alla legge 91 del 1992 coinvolgerebbe 2,5 milioni di persone che lavorano, studiano e crescono in Italia senza il giusto riconoscimento giuridico. Ecco le storie di chi aspetta da una vita un "benvenuto a casa" rimandato da troppo tempo. Un voto che potrebbe rivoluzionare la vita di 2,5 milioni di persone.

Documentario di Simone Manda