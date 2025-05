Video

Fatti

Chiara Francini: "La maternità è simbolo dell’oscillazione perpetua dell’essere donna"

Ospite del nostro evento a Milano, "Le sfide di Domani", Chiara Francini ha parlato, tra le altre cose, del monologo sulla donna e sul "miracolo" della maternità che nel 2023 ha portato sul palco di Sanremo: "Io penso che bisogna essere disposti fino alla morte a difendere quello in cui si crede. Io credevo moltissimo in quel monologo: ho pensato che non avrei mai avuto una platea così grande. La maternità è il miracolo per cui solo le donne possono partorire. Era una riflessione su questa oscillazione perpetua che è l'essere donna, che più che un'altalena molto spesso è un calcio in culo. Solo le donne possono creare la vita, prima o poi questo miracolo ti viene a bussare. Una donna che decide di non volere questo miracolo, almeno una volta nella vita ha pensato che questo rifiuto fosse sbagliato. Chi decide di avere questo miracolo e non ci riesce si sente sbagliato. Chi decide di volere questo miracolo e lo ottiene, poi si rende conto che quello che ha tra le mani non è un miracolo e allora si sente morire. Volevo semplicemente raccontare questa altalena proficua, dolorosa ma anche estremamente ricca".

LEGGI L'ARTICOLO