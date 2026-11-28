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«Chiediamo alla comunità internazionale di intervenire per porre fine a questa criminalità in corso, alle uccisioni quotidiane e allo spargimento di sangue. Stanno colpendo l'ambito umanitario e civile in modo criminale, indiscriminato e barbaro». Un attacco israeliano ha ucciso due membri del personale di Medici Senza Frontiere (Msf) in una clinica a Gaza. «Ahmad è stato ucciso mentre svolgeva il suo lavoro, completamente disarmato»,

Msf, «devastata» dall'accaduto, ha denunciato «un colpo diretto» contro l'organizzazione. «Le nostre strutture erano chiaramente contrassegnate con i loghi di Msf e la loro ubicazione era stata comunicata all'esercito israeliano, che ne era dunque a conoscenza», ha scritto l'organizzazione su X.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticato duramente l'attacco: «Gli attacchi contro strutture sanitarie, operatori sanitari e personale umanitario a Gaza sono scandalosi e inaccettabili», ha affermato su X.