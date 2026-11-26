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Torino, presidio all'ospedale di Ginecologia S.Anna: "Violenza sono gli antiabortisti"
A Torino, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un presidio di giovani manifestanti si è riunito davanti all'ospedale di Ginecologia S. Anna. Proteste in particolare contro gli obiettori di coscienze. "Soldi alla sanità pubblica non agli antiabortisti. Sui nostri corpi decidiamo noi", così uno dei cartelli presenti al corteo. O ancora: "Violenza sono gli antiabortisti negli ospedali"