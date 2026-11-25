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"Abbiamo fortemente voluto questo evento il 25 novembre nel cuore delle istituzioni per raccontare attraverso la storia di Giulia la storia di tutte e di tutti, una sofferenza che non vogliamo vedersi ripetere mai più". Lo ha detto la vicepresidente della Camera Anna Ascani a margine della proiezione a Montecitorio del film "Se domani non torno", alla presenza della Fondazione Cecchettin. Sui cambiamenti a tre anni dal femminicidio ha aggiunto: "Troppo poco, i numeri sono ancora altissimi: lo sguardo dei ragazzi è più consapevole, ma le istituzioni devono fare molto di più e portare nelle scuole l'educazione al rispetto, alla parità e all'affettività. Oggi non riguarda tutti e non è giusto: dobbiamo fare di più e farlo in fretta".