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Femminicidi, Ascani: "Portare educazione affettiva nelle scuole, farlo in fretta"
"Abbiamo fortemente voluto questo evento il 25 novembre nel cuore delle istituzioni per raccontare attraverso la storia di Giulia la storia di tutte e di tutti, una sofferenza che non vogliamo vedersi ripetere mai più". Lo ha detto la vicepresidente della Camera Anna Ascani a margine della proiezione a Montecitorio del film "Se domani non torno", alla presenza della Fondazione Cecchettin. Sui cambiamenti a tre anni dal femminicidio ha aggiunto: "Troppo poco, i numeri sono ancora altissimi: lo sguardo dei ragazzi è più consapevole, ma le istituzioni devono fare molto di più e portare nelle scuole l'educazione al rispetto, alla parità e all'affettività. Oggi non riguarda tutti e non è giusto: dobbiamo fare di più e farlo in fretta".