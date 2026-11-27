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"Si è appena votato un pessimo decreto sulla scuola. Alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri, servono tetti che non cadano sulle teste degli alunni e quindi un grande investimento su l'edilizia scolastica. Serve un grande investimento sul personale perché questo governo in questa manovra ha proposto altri tagli: a parole hanno detto che li avrebbero cancellati, noi aspettiamo i fatti, perché davanti a l'inverno demografico, non bisogna ragionare solo sul tagliare, bisogna invece ragionare di come allungare il tempo pieno, di come migliorare il rapporto tra insegnanti e studenti e studentesse, di come recuperare degli spazi, rendendoli più accessibili e più sicuri, di come aumentare il supporto psicologico all'interno delle scuole come ci chiedono le ragazze e i ragazzi". Lo ha detto Elly Schlein, leader del Pd, a margine dell'assemblea Flc Cgil che si è svolta il 26 novembre. "Insomma c'è tanto da fare per immaginare una scuola del futuro, una scuola in linea con quello che dice la nostra Costituzione, che la scuola è aperta a tutti, un motore di inclusione e di crescita collettiva per questo paese. Perché - ha aggiunto - un Paese che non crede nella sua scuola, non crede nel suo futuro"