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"L'aumento delle chiamate al numero di emergenza dopo l'uscita del film significa che ci si riconosce nella storia e si trova il coraggio di parlare: è un dato allarmante, ma dimostra che c'è ancora bisogno di fare questo tipo di rumore e di parlare di questi temi". Lo ha detto l'attrice Martina Sabrina, interprete di Giulia Cecchettin nel film "Se domani non torno" di Paola Randi, parlando con i cronisti a Roma a margine della proiezione alla Camera promossa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.