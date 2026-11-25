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"Questa giornata ci ricorda che non si fa abbastanza perché, nonostante le pene e i reati, le donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle: il problema è profondamente culturale ed è su questo livello che bisogna fare di più, con l'educazione fin dai primi anni di scuola. Mi auguro un cambio di rotta perché questo governo si rifiuta di recepire che il messaggio è culturale, ma i dati drammatici lo dicono chiaramente". Lo ha detto Laura Boldrini a margine della proiezione alla Camera del film "Se domani non torno" per il 25 novembre, alla quale erano presenti anche Elly Schlein e Maria Elena Boschi.