Video

Italia

"Tutti quanti andiamo nella stessa direzione, ovvero quella di ritornare a un modello di giustizia che guardi a un approccio educativo al ragazzo e non meramente punitivo, come sta accadendo oggi". Così Susanna Marietti, di Antigone, a margine dell'appuntamento conclusivo degli Stati Generali della Giustizia Minorile, a Roma. "Abbiamo ampliato gli spazi della segregazione che eravamo riusciti a rendere veramente residuali, al punto che l'intera Europa guardava al nostro modello. Queste 65 raccomandazioni, arrivate dal basso e da chi tutti i giorni lavora nel sistema, non potranno essere ignorate da nessuno. Ignorarle sarebbe colpevole, non può essere una svista". Sul tema della prevenzione è intervenuto anche il costituzionalista Gaetano Azzariti: "In periferia, oltre alla polizia, forse qualche costruzione di scuole o di campi di calcio potrebbe migliorare la situazione e limitare le violenze. La nostra Costituzione da un lato contrasta la violenza, ma dall'altro impone allo Stato un obbligo, quello di rispondere al disagio, prestando attenzione alle ragioni che lo creano. Tanto più si lavora sui presupposti della violenza, tanto più si avrà una riduzione della violenza stessa".