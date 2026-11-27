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La riforma dell'avvocatura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e il ministro della Giustizia Carlo Nordio rivendica il risultato: "È stata una promessa che abbiamo mantenuto. C'era la necessità di questa riforma". Tra gli obiettivi del provvedimento, una modernizzazione della figura dell'avvocato e il recupero dell'oralità nel contraddittorio processuale, sia in ambito penale sia civile. Secondo Nordio, infatti, durante la pandemia il ricorso agli strumenti telematici, necessario in quella fase, ha finito per comprimere il confronto orale. Il ministro sottolinea inoltre il ruolo centrale dell'avvocatura nella giurisdizione: "Senza l'avvocato non esiste giustizia, non esiste processo, non esiste neanche la legalità". Interpellato sulla sentenza relativa agli stipendi dei magistrati, Nordio annuncia che affronterà la questione dopodomani durante l'incontro con l'Associazione nazionale magistrati.