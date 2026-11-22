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Nuova giornata di proteste in Francia. Sabato 21 novembre decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese per chiedere aumenti salariali, maggiori investimenti nei servizi pubblici, migliori condizioni di studio e misure contro il carovita. È il sesto sabato consecutivo di mobilitazione, in un movimento che riunisce studenti delle scuole superiori e delle università, organizzazioni sindacali e gilet gialli, tornati a manifestare in occasione dell'ottavo anniversario della nascita del loro movimento.

Secondo il ministero dell'Interno francese, alle 112 iniziative organizzate nel paese hanno partecipato 82.500 persone, di cui 21.500 a Parigi. Gli organizzatori parlano invece di 150 mila manifestanti a livello nazionale e 45 mila nella capitale. Numeri in calo rispetto alla settimana precedente.

A Parigi il corteo principale ha attraversato la città da Place de la République a Place de la Nation, tra bandiere sindacali, striscioni studenteschi e giubbotti gialli. La manifestazione si è svolta prevalentemente in modo pacifico, con alcune tensioni al momento della dispersione. Più difficile la situazione in altre città. A Marsiglia, una parte del corteo ha proseguito lungo un percorso non autorizzato. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni e si sono verificati incendi di cassonetti e danneggiamenti ad alcuni veicoli.

A Lille, si sono registrati scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine, mentre a Lione diversi cortei hanno tentato di raggiungere il centro cittadino nonostante i divieti imposti dalla prefettura. Secondo un bilancio provvisorio del ministero dell'Interno, alle 18 erano state fermate 144 persone in tutta la Francia.