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Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question time al Senato: «Intorno alle 14 di oggi alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia», ha riferito Tajani. «C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti». Teheran ha negato di aver compiuto il raid aereo.