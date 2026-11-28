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Franco Coppi, avvocato dell'ex capo della Polizia, parla fuori dalla camera ardente: «Mi resterà questo rammarico per tutta la vita», ha detto ai cronisti il penalista davanti alla Scuola superiore di Polizia dove venerdì sera, dopo l’autopsia, è stata trasportata la salma di De Gennaro, ricordando come avrebbe dovuto vedere Gianni De Gennaro il giorno dopo che si è tolto la vita.

«Mi aveva chiesto di difenderlo solamente a condizione che io fossi convinto che era una persona per bene. E siccome ne ero convinto, gli ho detto che ero onorato di assumere la sua difesa. Ci eravamo dati appuntamento per il giorno dopo. Figuriamoci se potevo immaginare una cosa del genere», ha concluso Coppi.

L’ingresso della Scuola di Polizia sarà blindatissimo fino a domenica 29 novembre. Oggi alla camera ardente è arrivato anche il capo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Vittorio Rizzi, gli ex ministri Angelino Alfano e Luciana Lamorgese, la capa di gabinetto del ministro dell’Interno Piantedosi, Maria Teresa Sempreviva. Presente anche l’ex vicecapo della Polizia Francesco Cirillo.

E anche il generale Mario Mori, ex comandante del Ros dei Carabinieri ed ex direttore del Sisde. «È un dovere morale fare un saluto a un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato. E io lo rispetto», ha detto l’ispiratore del dossier “Mafia e Appalti”, tra le tesi investigative sposate dalla procura nissena che indagava su De Gennaro e anche dalla Commissione parlamentare antimafia guidata dalla meloniana Chiara Colosimo.

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